За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 328 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 14 декабря РФ сообщила о 2 681 256 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего больных в Москве (+5874 человек в сутки), Петербурге (+3771) и Подмосковье (+1484).

За последние сутки от коронавируса умерли 450 человек. Всего с момента начала эпидемии в России, по информации властей, скончался 47 391 больной коронавирусом.

За сутки выздоровели 18 562 человека, у которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 124 797 человек. Всего в РФ сделали 83,1 миллиона тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 509 068 человек, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное