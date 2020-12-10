За минувшие сутки в России зарегистрирован 27 927 новых больных COVID-19, это на 1 737 случаев больше, чем днем ранее. В общем, по состоянию на 10 декабря РФ сообщила о 2 569 126 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Москве (+6 730 человек), Петербурге (+3 774), Московской (+1 351) и Нижегородской (+499) областях.

За последние сутки от коронавируса умерли 562 человека. В целом с момента начала пандемии в России, по информации властей, умерли 45 280 больных коронавирусом.

За сутки выздоровели 25 887 человек (днем раньше – 26 266 человек), у которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 033 669 человек. В общем в РФ сделали 81 миллион тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 490 177 человек, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное