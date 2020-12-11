Коронавирус в России: рекордная суточная смертность
За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 585 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 11 декабря, РФ сообщила об 2 597 711 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего больных в Москве (+7215 человек в сутки), Петербурге (+3779) и Подмосковье (+1370).
За последние сутки от коронавируса умерли 613 человек, это самое большое количество за все время пандемии. Всего с момента начала эпидемии в России, по информации властей, умерли 45 893 больных коронавирусом.
За сутки выздоровели 26 171 человек (на день раньше – 25 887 человек), в которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 059 840 человек. В целом в РФ сделали 81,5 миллиона тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 491 978 человек, что больше, чем за прошлые сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству больных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19.
- В трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
- Владимир Путин распорядился с 7 декабря начать вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V".
- 10 декабря Турецкое правительство отказалось покупать вакцину от коронавируса, которую изготовили в России.
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