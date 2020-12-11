За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 585 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 11 декабря, РФ сообщила об 2 597 711 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего больных в Москве (+7215 человек в сутки), Петербурге (+3779) и Подмосковье (+1370).

За последние сутки от коронавируса умерли 613 человек, это самое большое количество за все время пандемии. Всего с момента начала эпидемии в России, по информации властей, умерли 45 893 больных коронавирусом.

За сутки выздоровели 26 171 человек (на день раньше – 25 887 человек), в которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 059 840 человек. В целом в РФ сделали 81,5 миллиона тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 491 978 человек, что больше, чем за прошлые сутки.

Коронавирус в России: основное