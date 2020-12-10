Коронавирус в России: почти 28 тысяч новых случаев
За минувшие сутки в России зарегистрирован 27 927 новых больных COVID-19, это на 1 737 случаев больше, чем днем ранее. В общем, по состоянию на 10 декабря РФ сообщила о 2 569 126 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Москве (+6 730 человек), Петербурге (+3 774), Московской (+1 351) и Нижегородской (+499) областях.
За последние сутки от коронавируса умерли 562 человека. В целом с момента начала пандемии в России, по информации властей, умерли 45 280 больных коронавирусом.
За сутки выздоровели 25 887 человек (днем раньше – 26 266 человек), у которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 033 669 человек. В общем в РФ сделали 81 миллион тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 490 177 человек, что больше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19.
- У троих медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
- Владимир Путин распорядился с 7 декабря начать вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V".
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