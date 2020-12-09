Коронавирус стал главной причиной смертности в США
Последняя неделя COVID-19 занимает первое место среди причин смерти в США. Ежедневная смертность превышает 8 случаев на миллион человек в большинстве штатов.
Для сравнения: еженедельно от сердечно-сосудистых заболеваний в США умирает около 10 700 человек, от рака легких и трахеи – около 4000, от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – свыше 3700 и инсультов – более 3600 пациентов. В то же время за последнюю неделю от COVID-19 умерли более 10 700 американцев, пишет Института показателей и оценки здоровья США.
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Что может улучшить ситуацию
По их данным, вакцинация ускорит переход к нормальным показателям до конца 2021 года и предотвратит 9 000 смертей по состоянию на 1 апреля. Еще 1400 жизней можно спасти, если ускорить вакцинацию групп высокого риска по эталонному сценарию.
Специалисты также подчеркнули важность использования масок – если их будет носить 95% населения, это спасет 66 000 человек к апрелю. Но пока во всех штатах ожидается интенсивный рост числа госпитализированных, который вызовет "экстремальный стресс" у сотрудников органов здравоохранения.
Коронавирус в США
- Сейчас США занимает первое место в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19.
- Заболело более 15,1 миллиона человек.
- Число умерших от коронавируса достигло 286 319.
- До апреля 2021 года, даже при условии расширения масштабов вакцинации, ожидают более 500 тысяч смертей.
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