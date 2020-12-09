Последняя неделя COVID-19 занимает первое место среди причин смерти в США. Ежедневная смертность превышает 8 случаев на миллион человек в большинстве штатов.

Для сравнения: еженедельно от сердечно-сосудистых заболеваний в США умирает около 10 700 человек, от рака легких и трахеи – около 4000, от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – свыше 3700 и инсультов – более 3600 пациентов. В то же время за последнюю неделю от COVID-19 умерли более 10 700 американцев, пишет Института показателей и оценки здоровья США.

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Что может улучшить ситуацию

По их данным, вакцинация ускорит переход к нормальным показателям до конца 2021 года и предотвратит 9 000 смертей по состоянию на 1 апреля. Еще 1400 жизней можно спасти, если ускорить вакцинацию групп высокого риска по эталонному сценарию.

Специалисты также подчеркнули важность использования масок – если их будет носить 95% населения, это спасет 66 000 человек к апрелю. Но пока во всех штатах ожидается интенсивный рост числа госпитализированных, который вызовет "экстремальный стресс" у сотрудников органов здравоохранения.

Коронавирус в США