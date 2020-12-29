По состоянию на 29 декабря в России зарегистрировали 3 105 037 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 27 002 случая инфицирования.

Стоит заметить, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5641), Петербурге (+3757), Подмосковье (+1547), а также в Нижегородской (+497).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 562 человека. В результате общее количество летальных случаев в стране выросло до 55 827.

За этот период выздоровели 24 874 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 496 183 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 89,8 миллиона тестов на коронавирус.

Коронавирус в России: что известно