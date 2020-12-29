Коронавирус в России: заболело более 27 тысяч человек
По состоянию на 29 декабря в России зарегистрировали 3 105 037 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 27 002 случая инфицирования.
Стоит заметить, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5641), Петербурге (+3757), Подмосковье (+1547), а также в Нижегородской (+497).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 562 человека. В результате общее количество летальных случаев в стране выросло до 55 827.
За этот период выздоровели 24 874 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 496 183 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 89,8 миллиона тестов на коронавирус.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В общем экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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