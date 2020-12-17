За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 214 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 17 декабря РФ сообщила о 2 762 668 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего больных в Москве (+6711 человек в сутки), Петербурге (+3763) и Подмосковье (+1371).

За последние сутки от коронавируса умерли 587 человек. Всего с момента начала эпидемии в России, по информации властей, скончался 49 151 больной коронавирусом.

За сутки выздоровели 26 440 человек, у которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 202 540 человек. Всего в РФ сделали 84,3 миллиона тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 510 977 человек, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное