За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 509 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 16 декабря РФ сообщила о 2 734 454 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего больных в Москве (+5 028 человек за сутки), Петербурге (+3 758) и Подмосковье (+1 477).

За последние сутки от коронавируса умерли 596 человек. В целом с момента начала эпидемии в России, по информации властей, умерли 48 564 больных коронавирусом.

За сутки выздоровели 26 509 человека, у которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 176 100 человек. В общем в РФ сделали 83,8 миллиона тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 509 790 человек.

Коронавирус в России: основное