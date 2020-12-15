За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 689 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 15 декабря РФ сообщила о 2 707 945 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего больных в Москве (+5 418 человек за сутки), Петербурге (+3 765) и Подмосковье (+1 392).

За последние сутки от коронавируса умерли 577 человек. В целом с момента начала эпидемии в России, по информации властей, умерли 47 968 больных коронавирусом.

За сутки выздоровели 24 813 человека, у которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 149 610 человек. В общем в РФ сделали 83,4 миллиона тестов. Прямо сейчас в России ковидом болеют 510 367 человек, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное