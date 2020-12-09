За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 190 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 9 декабря, РФ сообщила о 2 541 199 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

Также на тему: В Минздраве говорят о стабилизации ситуации с COVID-19, но хотят тестировать больше людей

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+5145), Петербурге (+3761), Московской (+1372) и Нижегородской (+494) областях.

За последние сутки от коронавируса умерли 559 человек. Всего с момента начала пандемии в России умерли 44 718 больных коронавирусом.

Поправились за прошедшие сутки 26 266, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 2 007 792 человека. Всего в РФ сделали 80,5 миллионов тестов. Сейчас в стране 488 689 активных случаев, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное