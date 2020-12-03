За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 145 новых больных COVID-19. Это максимальный суточный прирост за все время. В общем, по состоянию на 3 декабря РФ сообщила о 2 375 546 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+7 750 лицо), Петербурге (+3 692), Московской (+1 193) и Нижегородской (+481) областях.

За последние сутки от коронавируса умерли 554 человека (днем раньше – 589). В целом с момента начала пандемии в России умерли 41 607 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 29 502 пациента, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 859 851 лицо. В общем в РФ сделали 77,6 миллиона тестов. Сейчас в стране 474 088 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное