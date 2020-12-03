Коронавирус в России: рекордное количество новых больных
За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 145 новых больных COVID-19. Это максимальный суточный прирост за все время. В общем, по состоянию на 3 декабря РФ сообщила о 2 375 546 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
Также на тему: За минувшие сутки в Украине больше людей выздоровело от COVID-19, чем заболело: статистика
Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+7 750 лицо), Петербурге (+3 692), Московской (+1 193) и Нижегородской (+481) областях.
За последние сутки от коронавируса умерли 554 человека (днем раньше – 589). В целом с момента начала пандемии в России умерли 41 607 больных коронавирусом.
Поправились за минувшие сутки 29 502 пациента, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 859 851 лицо. В общем в РФ сделали 77,6 миллиона тестов. Сейчас в стране 474 088 активных случаев, что меньше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцины против COVID-19.
- У троих медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
- Владимир Путин 2 декабря распорядился уже со следующей недели, 7 декабря, начать вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V".
Поделиться новостью