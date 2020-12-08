За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 097 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 8 декабря РФ сообщила о 2 515 009 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+5232), Петербурге (+3734), Московской (+1341) и Нижегородской (+482) областях.

За последние сутки от коронавируса умерли 562 человека. Всего с момента начала пандемии в России умерли 44 159 больных коронавирусом.

Поправились за минувшие сутки 24 938, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 981 526 человек. Всего в РФ сделали 80 миллионов тестов. Сейчас в стране 489 324 активных случая, что больше, чем за прошедшие сутки.

Коронавирус в России: основное