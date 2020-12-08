Коронавирус в России: более 26 тысяч новых случаев заболевания
За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 097 новых больных COVID-19. В общем, по состоянию на 8 декабря РФ сообщила о 2 515 009 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (+5232), Петербурге (+3734), Московской (+1341) и Нижегородской (+482) областях.
За последние сутки от коронавируса умерли 562 человека. Всего с момента начала пандемии в России умерли 44 159 больных коронавирусом.
Поправились за минувшие сутки 24 938, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 981 526 человек. Всего в РФ сделали 80 миллионов тестов. Сейчас в стране 489 324 активных случая, что больше, чем за прошедшие сутки.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Русские все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19.
- У трех медицинских работников в Алтайском крае подтвердился коронавирус после вакцинации.
- Российские ученые трижды повышали эффективность своей вакцины против коронавируса.
- Владимир Путин распорядился с 7 декабря начать вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V".
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