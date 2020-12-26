В течение 25 мая в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 подтвердили в 78 человек. В общем пока болеют 2 427 военных и работников ВСУ.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ

С начала эпидемии выздороветь удалось 11 161 человеку, умерли, к сожалению, 37 военных. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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По состоянию на 16 декабря болеют 2 427 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 423 больных.

Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 34 человека.

За сутки 25 декабря недуг подтвердили в 78 военных и работников ВСУ.

Госпитализировали 12 больных:

В Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 3 военных;

В Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" и Деснянский военный госпиталь – по 2 военных;

В 59-й военный мобильный госпиталь – 4 военных;

В Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военного.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 64 больных:

Киевская область – 17 военных и 3 работника ВСУ;

Николаевская область – 11 военных и 3 работника ВСУ;

Одесская область – 6 военных;

Житомирская область – 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ;

Донецкая область – 5 военных;

Львовская и Черновицкая области – по 3 военных;

Луганская область – 2 военных;

Черкасская, Винницкая и Херсонская области – по 1 военному.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. В них легкое течение заболевания.

К слову, 25 декабря стало известно о смерти еще одного военного. Он лечился в Центральной городской больнице города Сумы с 2 декабря. Однако спасти его, к сожалению, не удалось.

Важно! Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми, которые не относятся к кругу лиц, с которыми есть ежедневное общение.