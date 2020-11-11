Из-за увеличения количества больных COVID-19 в Украине начали откладывать плановые хирургические вмешательства. Для чего нужны такие меры и грозит ли это тяжелобольным украинцам?

Все, что нужно знать о нововведениях – в материале сайта 24 канала.

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Что известно о решении?

С 9 ноября плановые госпитализации и операции в Украине запрещены – больницы будут принимать только ургентных больных и пациентов с COVID-19.

Такое решение власть уже принимала во время жесткого карантина весной и действующим оно было до июня. Кроме того, запрет предусматривает постановление Кабинета Министров №641 для всех регионов "оранжевой" зоны (сейчас действует на всей территории Украины).

Что такое плановые операции?

Речь идет о хирургических вмешательствах, перед выполнением которых пациент должен пройти полную предоперационную подготовку. Это можно сделать тогда, когда удобно по лечебным и организационным соображениям. Однако необоснованная отсрочка может привести к снижению эффективности самой операции.

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Чем поможет отсрочка?

Есть несколько причин принятия такого решения. Прежде всего это нужно для того, чтобы увеличить количество койко-мест в госпиталях, а также для привлечения врачей и медсестер к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Кроме того, во время подготовки к плановым операциям пациенты должны пройти ряд дополнительных обследований, таким образом еще больше рискуя заразиться.

Врачей и медсестер будут привлекать к лечению пациентов с COVID-19 / Фото Getty Images

Как пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, Украина перешла на второй этап противодействия COVID-19. Так, количество коек для больных планируют увеличить до 80 тысяч (сейчас – 50 тысяч), из них 60 тысяч в течение месяца должны обеспечить кислородом.

Уже на третьем этапе (когда количество больных будет достигать 11-15 тысяч в сутки, а заполненность коек – не менее 85% по всей стране) могут разворачивать полевые госпитали в приспособленных для этого помещениях.

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Какие операции не будут отменять?

Запрет касается только плановых операций. Ургентные (неотложные) оперативные вмешательства откладывать не будут. Речь идет, в частности, об онкозаболеваниях, родах и других хирургических вмешательствах и госпитализации, которые невозможно перенести.

Так, исключениями являются:

случаи осложненного течения беременности и родов;

медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным;

медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в специализированных отделениях учреждений здравоохранения;

паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (нуждаются пациенты с серьезными болезнями для облегчения симптомов и уменьшения страдания вследствие заболевания; может оказываться параллельно с радикальной терапией);

высокоспециализированная медицинская помощь, предоставляемая учреждениями здравоохранения национального уровня (многопрофильные и специализированные больницы, диспансеры и т. д);

другие неотложные и срочные госпитализации, если их отсрочка вызывает значительный риск для жизни или здоровья пациентов.

Важно, что окончательное решение о том, может ли пациент подождать с хирургическим вмешательством, принимает непосредственно врач.