Коронавирус в оккупированном Крыму: количество новых заражений и смертей растет
В оккупированном Крыму в течение 19 ноября COVID-19 подтвердили еще у 203 человек, 6 больных умерли. Всего с начала эпидемии заболевание диагностировали уже у более 13,5 тысячи крымчан.
Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму
За сутки 19 ноября на полуострове коронавирус подтвердили у 203 человек. В частности, 33 из них не имели симптомов заболевания. Об этом сообщает российское правительство Крыма, пишут "Крым.Реалии".
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Из общего количества случаев 112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных лиц по ранее зарегистрированным случаям,
– говорится в сообщении.
Амбулаторное лечение проходят 2 523 человека, стационарное – 2 504, изолированы в обсерваторы – 18.
За минувшие сутки от COVID-19 умерли 6 пациентов. С начала эпидемии недуг унес жизни 234 местных жителей. Выздороветь удалось уже 8 933 людям.
Всего коронавирус подтвердили у 13 150 крымчан.
К слову, в Роспотребнадзоре ранее заявили, что вспышку заболеваемости COVID-19 на полуострове ожидают к середине декабря.
Кто ответственен за ситуацию с коронавирусом в Крыму?Целиком и полностью Россия. По нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных им территориях.
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