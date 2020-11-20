В оккупированном Крыму в течение 19 ноября COVID-19 подтвердили еще у 203 человек, 6 больных умерли. Всего с начала эпидемии заболевание диагностировали уже у более 13,5 тысячи крымчан.

Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму

За сутки 19 ноября на полуострове коронавирус подтвердили у 203 человек. В частности, 33 из них не имели симптомов заболевания. Об этом сообщает российское правительство Крыма, пишут "Крым.Реалии".

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Из общего количества случаев 112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных лиц по ранее зарегистрированным случаям,

– говорится в сообщении.

Амбулаторное лечение проходят 2 523 человека, стационарное – 2 504, изолированы в обсерваторы – 18.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 6 пациентов. С начала эпидемии недуг унес жизни 234 местных жителей. Выздороветь удалось уже 8 933 людям.

Всего коронавирус подтвердили у 13 150 крымчан.

К слову, в Роспотребнадзоре ранее заявили, что вспышку заболеваемости COVID-19 на полуострове ожидают к середине декабря.

Обратите внимание! Правозащитники утверждают, что оккупанты специально занижают общее количество больных коронавирусом. Никакие международные эксперты не могут поручиться за эти данные. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.