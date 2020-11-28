Коронавирус не отступает из рядов ВСУ: сколько новых случаев обнаружили
В течение суток 27 ноября среди военных и работников Вооруженных сил Украины обнаружили 213 новых случаев коронавируса. Количество тех, кто сейчас болеет COVID-19, достигло 2 975 человек.
Статистика коронавируса в рядах ВСУ
С начала пандемии коронавируса выздоровели 7 053 человека. К сожалению, умерли 26 больных. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 736 человек, у 105 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.
Что известно о новых случаях коронавируса
За последние сутки COVID-19 диагностировали у 213 военных и работников ВСУ. Из них 30 – в больнице.
Куда госпитализировали новых инфицированных военных:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих;
- изолятор воинской части (Сумская область) – 6 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, 65 военный мобильный госпиталь, Хмельницкий военный госпиталь и Областная инфекционная больница города Кропивницкого – по 1 военнослужащему;
- Николаевский военный госпиталь и изолятор воинской части (Киевская область) – по 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона, 66 военный мобильный госпиталь, Деснянский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Киевская ГКБ – 1 работник ВС Украины.
Их состояние здоровья – удовлетворительное
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 183 больных. Больше всего – в Киевской, Одесской и Львовской областях.
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