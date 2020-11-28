В течение суток 27 ноября среди военных и работников Вооруженных сил Украины обнаружили 213 новых случаев коронавируса. Количество тех, кто сейчас болеет COVID-19, достигло 2 975 человек.

Статистика коронавируса в рядах ВСУ

С начала пандемии коронавируса выздоровели 7 053 человека. К сожалению, умерли 26 больных. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 736 человек, у 105 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Что известно о новых случаях коронавируса

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 213 военных и работников ВСУ. Из них 30 – в больнице.

Куда госпитализировали новых инфицированных военных:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих;

изолятор воинской части (Сумская область) – 6 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, 65 военный мобильный госпиталь, Хмельницкий военный госпиталь и Областная инфекционная больница города Кропивницкого – по 1 военнослужащему;

Николаевский военный госпиталь и изолятор воинской части (Киевская область) – по 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона, 66 военный мобильный госпиталь, Деснянский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;

Киевская ГКБ – 1 работник ВС Украины.

Их состояние здоровья – удовлетворительное

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 183 больных. Больше всего – в Киевской, Одесской и Львовской областях.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины предупредило, что в связи с их анализом, чаще всего болезнь распространялась среди военнослужащих во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными).