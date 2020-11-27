Коронавирус может привести к выпадению зубов
Коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Это еще одно следствие COVID-19.
Оказалось, что некоторые люди, переболевшие COVID-19 жаловались на выпадение зубов без кровотечения, пишет The New York Times.
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Коронавирус и стоматологические проблемы
Газета приводит в пример несколько таких случаев. Это случилось с жительницей Нью-Йорка Фарой Хемили, которая сообщила, что потеряла зуб, при этом она не чувствовала боли, также не было кровотечения. Она переболела COVID-19 весной.
Кроме того, Хемили рассказала о случаях других людей, болевших коронавирусом, у которых тоже выпадали зубы или становились серыми либо стали хрупкими, а также повышалась чувствительность десен.
Почему коронавирус повреждает зубы
Пока неизвестно, почему возникают проблемы из-за коронавируса. Но эксперты издания назвали несколько причин.
Врач-пародонтолог из Университета Юты Дэвид Окано предположил, что уже имеющиеся стоматологические проблемы у людей могут усиливаться из-за COVID-19.
Президент Фонда ангиогенеза – некоммерческой организации, которая изучает заболевания кровеносных сосудов, Уильям Ли отметил, что отчеты о стоматологических проблемах и потере зубов будут включены в перечень долгосрочных последствий COVID-19, которые необходимо изучить.
По его словам, выпадение зубов без кровотечения указывает на непривычные процессы, которые происходят с кровеносными сосудами в деснах.
Вероятно, что в выявленных случаях вирус повредил в деснах кровеносные сосуды, необходимые для поддержания зубов. Это может объяснять и тот факт, что при выпадении зубов пациенты не чувствовали боли,
– сказал он.
При этом стоматолог-ортопед из Калифорнии Майкл Ширер заявил, что заболевания десен могут быть проявлением защитной реакции организма на проникновение вируса.
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