По состоянию 13 декабря в столице зарегистрировали крупнейший в Украине суточный прирост новых больных коронавирусом – заразились 1125 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 138.

Всего коронавирус унес жизни 1584 киевлян. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет 24 канал. Читайте также COVID-19 в Украине: более 9000 новых заражений, выздоровели – 7500 больных Новые случаи инфицирования в Киеве: 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет

437 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет

42 девочки от 5 месяцев до 17 лет и

44 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

54 медики. В госпитализации нуждались 72 пациентов, другие больные находятся на самоизоляции дома, под контролем врачей. Известно, что 189 киевлян выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки. Всего коронавирус победили 28 817 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 291, в Дарницком – 286 и в Деснянском районе – 136 случаев.