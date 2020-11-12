Коронавирус в Киеве: зафиксирован 931 случай заражения за сутки
По состоянию на 12 ноября в столице Украины обнаружили уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
К сожалению, за минувшие сутки, 11 ноября, от осложнений умерли 11 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм.
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Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирус унес жизни 925 киевлян.
Кто заболел в Киеве за 11 ноября
- 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
- ️367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
- ️34 девочки от 1 до 17 лет,
- 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Среди новых больных – 36 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева,
– отметил Кличко.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания 11 ноября обнаружили в Деснянском районе – 164, в Подольском – 145 и 133 случая – в Шевченковском районе.
Карантин в Украине
К слову, Кабинет Министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине и отменил разделение страны на зоны и вернул общенациональный карантин.
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Украине заболело – 500 865 человек, выздоровело – 227 694, умерло от осложнений – 9 145 человек.
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