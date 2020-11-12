По состоянию на 12 ноября в столице Украины обнаружили уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

К сожалению, за минувшие сутки, 11 ноября, от осложнений умерли 11 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм.

Читайте также В Украине коронавирусом заболело еще 11 057 человек: статистика

Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирус унес жизни 925 киевлян.

Кто заболел в Киеве за 11 ноября

497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

️367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,

️34 девочки от 1 до 17 лет,

33 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди новых больных – 36 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева,

– отметил Кличко.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания 11 ноября обнаружили в Деснянском районе – 164, в Подольском – 145 и 133 случая – в Шевченковском районе.

Карантин в Украине

К слову, Кабинет Министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине и отменил разделение страны на зоны и вернул общенациональный карантин.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Украине заболело – 500 865 человек, выздоровело – 227 694, умерло от осложнений – 9 145 человек.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала