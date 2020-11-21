Коронавирус в Киеве: заболело рекордное количество медиков за сутки
В столице Украины за 20 ноября подтвердили 1 213 случаев заражения коронавирусом. Среди новых больных – 66 медицинских работников. Это число стало рекордным с начала эпидемии в Киеве.
За минувшие сутки от осложнений умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян, пишет мэр города Виталий Кличко в телеграмме.
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В целом по состоянию на 21 ноября подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве 57 807.
Кто заболел в Киеве коронавирусом за 20 ноября:
- ️605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет,
- ️469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,
- ️60 девочек от 1 до 17 лет,
- 79 мальчиков от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 315, в Соломенском – 179. А в Голосеевском и Подольском районах – по 114 случаев.
По состоянию на 21 ноября в мире зарегистрировали 57 910 582 случая заражения коронавирусом. Удалось вылечиться 40 108 895 больных. Однако от осложнений умерли 1 377 762 человека.
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