В Киеве по состоянию на 18 декабря в течение минувших суток обнаружили 1658 больных коронавирусом. От осложнений болезни умерли 17 человек.

Всего за период пандемии в столице 1679 человек умерли в результате осложненного течения коронавируса. С начала эпидемии в столице SARS-CoV-2 заразились уже 98 330 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Заболели в течение минувших суток:

895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет

53 девочки от 4 месяцев до 17 лет

53 мальчики от 5 месяцев до 17 лет

66 медиков

Что известно о состоянии больных киевлян

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в стационарах города по состоянию на 18 декабря лечатся 2005 больных коронавирусом, в том числе 20 детей.



1071 пациент – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1361 человек. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной.

По данным Виталия Кличко, заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 48%.

Выздоровели за сутки 442 человека. Всего от коронавируса вылечились 31 215 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 453, Днепровском – 275 и в Деснянском районе – 196 случаев.