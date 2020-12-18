Коронавирус в Киеве: заболели еще 1658 человек
В Киеве по состоянию на 18 декабря в течение минувших суток обнаружили 1658 больных коронавирусом. От осложнений болезни умерли 17 человек.
Всего за период пандемии в столице 1679 человек умерли в результате осложненного течения коронавируса. С начала эпидемии в столице SARS-CoV-2 заразились уже 98 330 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Заболели в течение минувших суток:
- 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет
- 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет
- 53 девочки от 4 месяцев до 17 лет
- 53 мальчики от 5 месяцев до 17 лет
- 66 медиков
Что известно о состоянии больных киевлян
В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
По данным Виталия Кличко, заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 48%.
Выздоровели за сутки 442 человека. Всего от коронавируса вылечились 31 215 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 453, Днепровском – 275 и в Деснянском районе – 196 случаев.
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