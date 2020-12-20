Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 100 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки обнаружили 756 новых больных.

За прошедшие сутки 14 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего коронавирус унес жизни 1713 киевлян. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграмме.

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Кто заболел в Киеве за минувшие сутки:

415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,

281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет,

26 девочек от 2 до 17 лет,

34 мальчика от 4 до 17 лет.

Среди новых больных 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 226 человек. Всего коронавирус преодолели 32 175 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 216, в Днепровском – 170. Но в Подольском районе – 79 случаев.