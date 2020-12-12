В целом с начала эпидемии коронавируса в столице Украины подтвердили 90 013 случаев инфицирования. За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 1 696.

За минувшие сутки в Киеве умерли 23 человека. В общем коронавирус унес жизни 1 574 киевлян. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграме.

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В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Среди новых больных – 57 медработников.

Кто заболел в Киеве за минувшие сутки:

️933 женщины в возрасте от 18 до 91 года,

️639 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет,

️71 девочка от 1 до 17 лет,

53 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

Выздоровели за 11 декабря 859 человек. В целом коронавирусом переболели 28 628 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 421, в Соломенском — 250 и в Дарницком районе – 248 случаев.



Хотят ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала