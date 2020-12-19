Коронавирус в Киеве: обнаружили 1364 больных коронавирусом за сутки
Всего с начала пандемии коронавируса в столице Украины подтвердили 99 694 случая заражения COVID-19. За минувшие сутки количество больных выросло на 1364.
За минувшие сутки умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1699 киевлян. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в телеграм.
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Кто заболел в Киеве за 18 декабря:
- 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет
- 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
- 42 девочки от 1 до 17 лет
- 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Среди новых больных – 52 медработника. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки в Киеве выздоровели 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 342, в Деснянском — 266. И в Днепровском районе — 196 случаев.
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