Всего с начала пандемии коронавируса в столице Украины подтвердили 99 694 случая заражения COVID-19. За минувшие сутки количество больных выросло на 1364.

​​За минувшие сутки умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1699 киевлян. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в телеграм.

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Кто заболел в Киеве за 18 декабря:

726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет

538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

42 девочки от 1 до 17 лет

58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Среди новых больных – 52 медработника. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки в Киеве выздоровели 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 342, в Деснянском — 266. И в Днепровском районе — 196 случаев.