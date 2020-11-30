Коронавирус в Киеве: за сутки в больницы госпитализировали 83 пациента
По состоянию на 30 ноября в Киеве зафиксированы 70 478 подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки обнаружили 1 460 новых больных.
Среди новых пациентов 62 медицинских работника. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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За минувшие сутки болезнь диагностировали у:
- 783 женщин в возрасте от 18 до 94 лет,
- 515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет,
- 99 девочек от 7 месяцев до 17 лет,
- 63 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
В течение 29 ноября в больницы столицы госпитализировали 86 пациентов. Другие остались дома на самоизоляции, они лечатся под контролем врачей.
За этот период умерли еще 13 больных. Зато выздоровели еще 88 человек.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых больных зафиксировали в Днепровском (+256), Подольском (+230) и в Деснянском (+180) районах.
Ситуация в столичных больницах
- Сейчас в больницы Киева госпитализированы 2 222 больных коронавирусом. Среди них 35 детей.
- 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
- Кислородную поддержку получают 1 335 человек.
- Под аппаратами ИВЛ находится 31 больной.
- Заполненность коек в коммунальных медучреждениях города составляет 57%.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом
Кличко добавил, что кроме коронавируса, в городе обострились сезонные заболевания. В частности грипп и ОРВИ.
На сегодня в столице зарегистрировали более 12,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Болеют и дети – почти 5 тысяч, и взрослые – более 7,7 тысячи киевлян,
– рассказал Кличко.
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