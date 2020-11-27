По состоянию на 27 ноября в Киеве 65 539 человек инфицировались коронавирусом, в течение прошлых суток обнаружили наибольшее количество больных за все время пандемии – 1 520.

Также известно, что со вчерашнего дня в столице от осложнений коронавирусной болезни умерли 26 больных. В общем от COVID-19 умерли 1 253 киевлянина. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди новых случаев заражений:

869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет.

607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет.

22 девочки от 7 до 17 лет

22 мальчика от 25 дней до 17 лет.

56 медиков.

Что известно о состоянии больных

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов с начала пандемии – 121 человека. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

В целом в стационарах медучреждений Киева по состоянию на 27 ноября получают лечение 2 088 больных коронавирусом, в том числе 31 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 858 пациентов, в кислородной поддержке нуждаются 1 233 пациента, подключены к аппаратам ИВЛ – 30 больных.

Выздоровели в столице за сутки 375 человек. В общем коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева.