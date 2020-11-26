По состоянию на 26 ноября в Киеве зарегистрировано 64 019 случаев заражения коронавирусом. 1 399 инфицированных обнаружили за минувшие сутки.

Среди новых больных – 65 медицинских работников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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За 25 ноября COVID-19 диагностировали у:

809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет,

502 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,

45 девочек от 9 месяцев до 17 лет,

43 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В течение этого периода в больницы госпитализировали 107 пациентов. Остальные остались дома на самоизоляции, они лечатся под контролем врачей.

К сожалению, еще 31 больной умер. А выздоровели за минувшие сутки 505 человек.

С начала 2020 года в столице зарегистрировали 64 019 больных коронавирусом. 1 227 инфицированных умерли, но 21 942 жителя Киева сумели преодолеть болезнь.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых больных обнаружили в Деснянском (+250), Святошинском (+202) и в Соломенском (+179) районах.