Коронавирус в Киеве: среди новых инфицированных снова есть младенцы
По состоянию на 26 ноября в Киеве зарегистрировано 64 019 случаев заражения коронавирусом. 1 399 инфицированных обнаружили за минувшие сутки.
Среди новых больных – 65 медицинских работников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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За 25 ноября COVID-19 диагностировали у:
- 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет,
- 502 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет,
- 43 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
В течение этого периода в больницы госпитализировали 107 пациентов. Остальные остались дома на самоизоляции, они лечатся под контролем врачей.
К сожалению, еще 31 больной умер. А выздоровели за минувшие сутки 505 человек.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых больных обнаружили в Деснянском (+250), Святошинском (+202) и в Соломенском (+179) районах.
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