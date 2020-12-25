Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1 038 новых больных
По состоянию на 25 декабря в Киеве зафиксировали 106 078 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Среди 1 038 новых пациентов – 24 медика.
В течение 24 декабря в результате болезни в Киеве умерли 14 человек. Зато еще 1 208 человек выздоровели. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.
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Среди новых больных снова больше женщин, чем мужчин. Самой старшей пациентке – 89 лет, а самому старшему пациенту – 90.
Заболели также 57 детей. Наименьшим всего 3 и 11 месяцев.
Что известно о новых пациентах:
- 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет,
- 31 девочка от 3 месяцев до 17 лет,
- 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 91 пациента. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Коронавирус в районах Киева:
Больше всего новых случаев заражения коронавирусной болезнью обнаружили в Дарницком (+293), а также в Днепровском (+175) и в Деснянском (115) районах.
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