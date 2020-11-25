По состоянию на 25 ноября в Киеве зарегистрировали 62 620 больных коронавирусом. 980 из них обнаружили за минувшие сутки.

Среди новых больных – 53 медицинских работника. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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За 24 ноября COVID-19 диагностировали у:

509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

80 девочек от 2 до 17 лет.

75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В течение этого периода в больницы госпитализировали 70 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, лечась под контролем врачей.

Столица собственными силами подготовила почти 4 500 коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом. Среди них 1639 коек с подведенным кислородом. В частности: 1158 – с централизованной подачей. И 481 – с кислородными концентраторами,

- рассказал Кличко.

В течение 24 ноября выздоровели еще 346 человек. При этом умерли 23 инфицированных.

С начала пандемии в столице обнаружили 62 620 больных коронавирусом.

21 437 из них уже преодолели болезнь.

Но, к сожалению, COVID-19 унес жизни 1 196 киевлян.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Деснянском (+217), Днепровском (+189) и Соломенском (+145) районах.