Коронавирус в Киеве: болезнь не отступает, за сутки более тысячи больных
По состоянию на 24 декабря в Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом, за сутки заболели еще 1 377 киевлян. От осложнений болезни умерли 23 больных.
Всего в Киеве коронавирусную болезнь подтвердили уже 105 040 людям. Всего за период пандемии в столице 1 802 летальных случая от коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Случаи заболевания в течение прошедших суток:
- 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 29 девочек от 2 до 17 лет;
- 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет;
- 36 медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 275, в Днепровском – 212 и в Деснянском районе – 200 случаев.
Что известно о состоянии больных
В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки – 833 человека. С начала эпидемии коронавирус преодолел 35 761 житель Киева.
В стационарах медучреждений столицы по состоянию на 24 декабря лечатся 1 895 больных коронавирусом, в том числе 12 детей.
В тяжелом состоянии находятся 1 140 пациентов, кислородную поддержку получают 1 313 больных, под аппаратами ИВЛ – 20.
Также Кличко сообщил, что на протяжении минувших суток, только мобильные бригады медиков отобрали 1 905 образцов биоматериала для анализа на COVID-19. Всего с начала работы мобильных бригад отобрано 179 375 образцов.
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