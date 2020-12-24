По состоянию на 24 декабря в Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом, за сутки заболели еще 1 377 киевлян. От осложнений болезни умерли 23 больных.

Всего в Киеве коронавирусную болезнь подтвердили уже 105 040 людям. Всего за период пандемии в столице 1 802 летальных случая от коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Случаи заболевания в течение прошедших суток:

796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;

29 девочек от 2 до 17 лет;

22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет;

36 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 275, в Днепровском – 212 и в Деснянском районе – 200 случаев.

Что известно о состоянии больных

В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки – 833 человека. С начала эпидемии коронавирус преодолел 35 761 житель Киева.

В стационарах медучреждений столицы по состоянию на 24 декабря лечатся 1 895 больных коронавирусом, в том числе 12 детей.

В тяжелом состоянии находятся 1 140 пациентов, кислородную поддержку получают 1 313 больных, под аппаратами ИВЛ – 20.

Обратите внимание! Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева – более 48%.

Также Кличко сообщил, что на протяжении минувших суток, только мобильные бригады медиков отобрали 1 905 образцов биоматериала для анализа на COVID-19. Всего с начала работы мобильных бригад отобрано 179 375 образцов.