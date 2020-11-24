Коронавирус в Киеве: 30 смертей в результате течения болезни, полторы тысячи инфицированных
В Киеве по состоянию на 24 ноября суточный прирост больных коронавирусом составляет 1 422. Заболеваемость в столице держится на высоком уровне.
В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Об этом сообщил в телеграме городской голова Киева Виталий Кличко.
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Заболели коронавирусом в Киеве в течение суток:
- 865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
- 471 мужчина в возрасте от 19 до 86 лет
- 51 девочка от 9 месяцев до 17 лет
- 35 мальчиков от 23 дней до 16 лет.
- 81 медик
Умерли за прошедшие сутки от осложнений коронавируса 30 жителей Киева, в целом коронавирус унес жизни 1 173 киевлян.
В общем, с начала пандемии в столице коронавирусом инфицировались 61 640 человек, из которых по состоянию на 24 ноября 21 091 пациент уже выздоровел, в частности 347 киевлян преодолели коронавирус в течение прошлых суток.
Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в Деснянском районе – 427, в Подольском – 170 и в Дарницком районе – 159.
Распространение коронавируса в Киеве / Фото из телеграма Виталия Кличко
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