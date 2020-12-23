По состоянию на 23 декабря в Киеве выявлено 103 663 больных коронавирусом. 1 381 из них зарегистрировали за минувшие сутки.

В течение 22 декабря выписали 947 пациентов, еще 30 больных умерли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди новых больных снова больше женщин, чем мужчин. Самой старшей пациентке 90 лет, а самому старшему пациенту – 86.

Болезнь обнаружили и у 91 ребенка. Самым молодым больным всего 4 и 7 месяцев.

Что известно о новых пациентах:

778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет,

40 девочек от 4 месяцев до 17 лет,

51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.

Среди новых больных – 42 медика. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 3 639 столичных медицинских работников.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Дарницком (288), Деснянском (165) и в Днепровском (152) районах.

По состоянию на 23 декабря коронавирус диагностировали у 103 663 киевлян. 34 928 из них уже выздоровели, но 1 779 не смогли преодолеть болезнь.

Загруженность больниц Киева