Коронавирус в Киеве: за сутки заболело около сотни детей
По состоянию на 23 декабря в Киеве выявлено 103 663 больных коронавирусом. 1 381 из них зарегистрировали за минувшие сутки.
В течение 22 декабря выписали 947 пациентов, еще 30 больных умерли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Среди новых больных снова больше женщин, чем мужчин. Самой старшей пациентке 90 лет, а самому старшему пациенту – 86.
Болезнь обнаружили и у 91 ребенка. Самым молодым больным всего 4 и 7 месяцев.
Что известно о новых пациентах:
- 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет,
- 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет,
- 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.
Среди новых больных – 42 медика. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 3 639 столичных медицинских работников.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Дарницком (288), Деснянском (165) и в Днепровском (152) районах.
Загруженность больниц Киева
- В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие новые пациенты остались лечиться дома на самоизоляции.
- В стационарах медучреждениях города сейчас лечатся 1 908 больных коронавирусом. Из них 11 детей.
- 1 112 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
- Кислородную поддержку получают 1325 человек.
- Под аппаратами ИВЛ – 27 больных.
- Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева составляет более 48%.
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