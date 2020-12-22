Коронавирус в Киеве: 1 159 новых больных, среди них младенцы
По состоянию на 22 декабря в Киеве зарегистрированы 102 282 инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь диагностировали 1 159 жителям города.
Среди новых больных – 36 медиков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.
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Больше всего новых случаев инфицирования снова зафиксировали среди женщин. Самой старшей пациентке – 88 лет, а самому старшему больному мужчине – 90.
За минувшие сутки коронавирус обнаружили и у 91 ребенка. Самым маленьким больным всего 2 и 5 месяцев.
Что известно о новых пациентах:
- 644 женщины в возрасте от 18 до 88 лет,
- 424 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет,
- 39 девочек от 5 месяцев до 17 лет,
- 52 мальчика от 2 месяцев до 16 лет.
Больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Дарницком (232), Днепровском (201) и в Соломенском (140) районах.
За минувшие сутки умерли 26 больных. Зато выздоровел еще 1 241 пациент.
Загруженность больниц в Киеве
- В течение 21 декабря в больницы столицы госпитализировали 121 больного. Другие остались дома на самоизоляции и продолжают лечиться под контролем врачей.
- Заполненность коек в коммунальных медучреждениях города составляет более 48%.
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