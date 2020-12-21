По состоянию на 21 декабря в Киеве выявили 101 123 больных коронавирусом. 673 из них зафиксировали за минувшие сутки.

Среди новых больных – 21 медик. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.

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Больше всего новых случаев заражений зафиксировали среди женщин. Самой пожилой пациентке – 86 лет, а самому пожилому больному мужчине – 90.

Заболели также и 24 ребенка. Самому молодому инфицированному всего 2 месяца.

Что известно о новых пациентах:

402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет,

247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет,

12 девочек от 2 до 16 лет,

12 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Дарницком (210), а также в Днепровском (141) и в Деснянском (70) районах.

За минувшие сутки умерли 10 пациентов. Выздоровели еще 564 человека.

По состоянию на 21 декабря в Киеве обнаружили 101 123 больных коронавирусом. Всего болезнь преодолели 32 739 жителей столицы. Но 1723 пациентов, к сожалению, умерли.

Заполненность больниц в Киеве

Не уменьшается существенно количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии,

– сообщил Виталий Кличко.