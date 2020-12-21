Коронавирус в Киеве: ситуация в больницах не улучшается
По состоянию на 21 декабря в Киеве выявили 101 123 больных коронавирусом. 673 из них зафиксировали за минувшие сутки.
Среди новых больных – 21 медик. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.
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Больше всего новых случаев заражений зафиксировали среди женщин. Самой пожилой пациентке – 86 лет, а самому пожилому больному мужчине – 90.
Заболели также и 24 ребенка. Самому молодому инфицированному всего 2 месяца.
Что известно о новых пациентах:
- 402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет,
- 247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет,
- 12 девочек от 2 до 16 лет,
- 12 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.
Больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Дарницком (210), а также в Днепровском (141) и в Деснянском (70) районах.
За минувшие сутки умерли 10 пациентов. Выздоровели еще 564 человека.
Заполненность больниц в Киеве
Не уменьшается существенно количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии,
– сообщил Виталий Кличко.
- За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.
- В стационарах медучреждениях города сегодня лечатся 1996 больных коронавирусом. Из них 19 детей.
- 1061 пациент находится в тяжелом состоянии.
- Кислородную поддержку получают 1319 человек.
- Под аппаратами ИВЛ – 28 больных.
- Заполненность коек в коммунальных медучреждениях города составляет более 48%.
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