По состоянию на 21 декабря в России зарегистрировали 2 877 727 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили рекордное количество случаев инфицирований –29 350.

Стоит отметить, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

На тему Были тысячи мутаций: в Австралии усомнились в опасности нового штамма коронавируса

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+7797), Петербурге (+3752), Подмосковье (+1523), а также в Нижегородской (+501) и Свердловской областях (+396).

За минувшие сутки, 20 декабря, в результате коронавируса в России умерли 493 человека. Вследствие этого общее количество летальных исходов в стране возросло до 51 351.

За этот же период выздоровели 19 705 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 295 362 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 86,3 миллионов тестов на коронавирус, из них 437 тысяч только за последние сутки.

Коронавирус в России: что известно