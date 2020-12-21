Коронавирус в России: снова рекорд – за сутки обнаружили более 29 тысяч новых больных
По состоянию на 21 декабря в России зарегистрировали 2 877 727 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили рекордное количество случаев инфицирований –29 350.
Стоит отметить, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+7797), Петербурге (+3752), Подмосковье (+1523), а также в Нижегородской (+501) и Свердловской областях (+396).
За минувшие сутки, 20 декабря, в результате коронавируса в России умерли 493 человека. Вследствие этого общее количество летальных исходов в стране возросло до 51 351.
За этот же период выздоровели 19 705 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 295 362 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 86,3 миллионов тестов на коронавирус, из них 437 тысяч только за последние сутки.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипасту. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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