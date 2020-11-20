По состоянию на 20 ноября в Киеве обнаружили 56 594 больных коронавирусом. Из них 1 391 зарегистрировали только за минувшие сутки, что является рекордным показателем с начала 2020 года.

Среди новых больных – 64 медицинских работника. Это самое высокое количество инфицированных медиков с начала пандемии, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Актуально Абсолютный рекорд: за день в Украине обнаружили более 14,5 тысяч новых больных COVID-19 Что известно о новых пациентах с COVID-19 832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет,

462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет,

48 девочек от 1 месяца до 17 лет,

49 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 84 пациента. Другие остались дома на самоизоляции, они лечатся под контролем врачей. В течение 19 ноября от недуга умерли 33 инфицированных киевлянина. Зато еще 379 пациентов преодолели коронавирус. Коронавирус в районах Киева Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком (185), Деснянском (184) и в Днепровском (165) районах. От начала пандемии в Киеве зарегистрировали 56 594 случая заражения COVID-19. Из них 1 080 заболевших скончались, еще 20 391 пациент выздоровел. По состоянию на 20 ноября в столице было зарегистрировано 35 123 активных больных. Ситуация в столичных больницах По состоянию на 10 ноября в медицинских учреждениях города лечатся 1 966 больных коронавирусом, 24 из которых – дети.

В тяжелом состоянии находятся 730 пациентов.

Кислородную поддержку получают 1 035 человек.

К аппаратам ИВЛ подсоединены 35 больных.