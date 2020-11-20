Коронавирус в Киеве: обнаружили рекордное количество новых больных
По состоянию на 20 ноября в Киеве обнаружили 56 594 больных коронавирусом. Из них 1 391 зарегистрировали только за минувшие сутки, что является рекордным показателем с начала 2020 года.
Среди новых больных – 64 медицинских работника. Это самое высокое количество инфицированных медиков с начала пандемии, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
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Что известно о новых пациентах с COVID-19
- 832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет,
- 462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет,
- 48 девочек от 1 месяца до 17 лет,
- 49 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 84 пациента. Другие остались дома на самоизоляции, они лечатся под контролем врачей.
В течение 19 ноября от недуга умерли 33 инфицированных киевлянина. Зато еще 379 пациентов преодолели коронавирус.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком (185), Деснянском (184) и в Днепровском (165) районах.
Ситуация в столичных больницах
- По состоянию на 10 ноября в медицинских учреждениях города лечатся 1 966 больных коронавирусом, 24 из которых – дети.
- В тяжелом состоянии находятся 730 пациентов.
- Кислородную поддержку получают 1 035 человек.
- К аппаратам ИВЛ подсоединены 35 больных.
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