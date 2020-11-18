По состоянию на 18 ноября в течение суток в Киеве заболели коронавирусом еще 1213 человек. В результате осложнений болезни умерли 23 киевлянина.

В целом коронавирус унес жизни 1013 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Владимир Кличко во время брифинга, а затем в телеграме.

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Среди новых больных в Киеве:

673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет;

51 девочка от 25 дней до 17 лет;

38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет;

39 медиков.

Что известно о состоянии больных

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По состоянию на 18 ноября в стационарах медучреждений города лечатся 1961 больной COVID-19, из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента, в частности кислородную поддержку получают 1 002 человека. Под аппаратами ИВЛ – 31 пациент.

Заполненность коек в столице – почти 52%.

По данным Кличко, выздоровели за сутки 430 пациентов, всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.

Где больше всего больных в Киеве: в Шевченковском районе – 169, Подольском – 160, Деснянском районе – 137 случаев.

Также Кличко сообщил, что в Киеве подготовили более 4500 коек для приема больных коронавирусом.