По состоянию на 17 декабря в Киеве выявлено 96 672 больных коронавирусом. Среди 605 новых пациентов – 53 медицинских работника.

В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Другие новые больные остались лечиться дома на самоизоляции.

К слову, за минувшие сутки в Киеве коронавирус значительно чаще диагностировали у женщин, чем у мужчин. Самым старшим пациентам и пациенткам было более 90 лет. Самым молодым – до года.

В целом среди новых пациентов

866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет,

560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,

36 девочек от 8 месяцев до 17 лет,

50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Деснянском районе – 263, а также в Днепровском (253) и в Дарницком (195) районах.

По состоянию на 17 декабря в Киеве зарегистрировали 96 672 больных коронавирусом. К сожалению, 1 662 человека умерли. Еще 30 773 пациента уже выздоровели и выписаны.

За минувшие сутки в столице скончался 31 человек. Зато выздоровели 876 больных.