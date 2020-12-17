Коронавирус в Киеве: за минувшие сутки обнаружили 1 512 новых больных
По состоянию на 17 декабря в Киеве выявлено 96 672 больных коронавирусом. Среди 605 новых пациентов – 53 медицинских работника.
В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Другие новые больные остались лечиться дома на самоизоляции.
К слову, за минувшие сутки в Киеве коронавирус значительно чаще диагностировали у женщин, чем у мужчин. Самым старшим пациентам и пациенткам было более 90 лет. Самым молодым – до года.
В целом среди новых пациентов
- 866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет,
- 560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,
- 36 девочек от 8 месяцев до 17 лет,
- 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Деснянском районе – 263, а также в Днепровском (253) и в Дарницком (195) районах.
За минувшие сутки в столице скончался 31 человек. Зато выздоровели 876 больных.
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