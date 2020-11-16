В столице все еще высокая заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировали почти 900 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В столице коронавирусом за минувшие сутки заболели 879 человек, 11 больных умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, а впоследствии написал в телеграме.

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Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, – крайне негативная. За минувшие сутки в Киеве еще 879 больных. Это при том, что в выходные, обычно, обнаруживают меньше инфицированных. Поскольку работают не все лаборатории,

– рассказал Кличко.

Среди новых больных в столице:

511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет;

28 девочек от девяти месяцев до 17 лет;

316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

24 мальчика от трех до 16 лет;

43 медика.

Состояние больных киевлян

Кличко отметил, что с ростом количества заболевших увеличивается и количество пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

В столичные больницы госпитализировали 79 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

По состоянию на 16 ноября в стационарах медучреждений города лечатся 2 062 больных COVID-19, в том числе 34 ребенка.

В тяжелом состоянии находятся 683 пациента. Кислородную поддержку получают 895 человек, под аппаратами ИВЛ – 31 больной.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 125, в Оболонском – 115 и по 112 случаев в Подольском и Соломенском районах.

В общем коронавирусом в Киеве заболели 51 499 человек, из которых умерли 976 пациентов. Преодолели болезнь 18 767 жителей Киева.