Актуальная статистика распространения коронавируса в Киеве
По состоянию на 15 декабря за сутки в столице коронавирусом заболели более полутора тысяч человек. От осложнений болезни умерли 13 человек, всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 93 302. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм.
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Новые случаи инфицирования
- 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет.
- 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет.
- 46 девочек от 1 месяца до 17 лет.
- 58 мальчиков от 3 до 17 лет.
- 43 медиков.
Что известно о состоянии больных
В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 550 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 358, в Днепровском — 280. И в Деснянском районе — 176 случаев.
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