По состоянию на 15 декабря за сутки в столице коронавирусом заболели более полутора тысяч человек. От осложнений болезни умерли 13 человек, всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 93 302. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм.

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Новые случаи инфицирования

837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет.

618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет.

46 девочек от 1 месяца до 17 лет.

58 мальчиков от 3 до 17 лет.

43 медиков.

Что известно о состоянии больных

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 550 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 358, в Днепровском — 280. И в Деснянском районе — 176 случаев.

Ситуация в Украине: по Состоянию на 15 декабря в Украине суточный прирост больных COVID-19 составляет 8 416, из них 412 детей и 447 медработников. В течение суток от осложнений умерли 233 пациента. За все время пандемии в Украине коронавирус подхватили 909 082 человека.