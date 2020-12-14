По состоянию на 14 декабря в Киеве зафиксировано 91 743 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявили 605 больных, 20 из которых – медицинские работники.

За минувшие сутки, 13 декабря, в Киеве умерли 13 пациентов. При этом выздоровели 87 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Дарницком (278), Днепровском (138) и в Подольском районах.

Среди новых инфицированных больше женщин, чем мужчин. Кроме того, болезнь вновь обнаружили у детей в возрасте до 1 года.

В целом среди новых больных:

331 женщина в возрасте от 19 до 91 года;

218 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

29 девочек от 6 месяцев до 17 лет;

27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.

По состоянию на 14 декабря в Киеве коронавирус подтвердили у 91 743 человек. Всего за период пандемии в столице умерли 1 597 больных. При этом преодолели COVID-19 28 904 жителей города.

Загруженность больниц Киева

В медицинских учреждениях столицы сейчас находятся 2 083 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 16 детей. Еще госпитализированы 418 пациентов с подозрением на наличие заболевания, среди них – 4 ребенка.

В тяжелом состоянии 1 324 пациента. 239 больных – в интенсивной реанимации, еще 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 1 477 больных.