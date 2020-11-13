По состоянию на 13 ноября в Киеве зарегистрировали 48 646 больных коронавирусом. Из них 1 083 зафиксировали только за прошедшие сутки. Это самый высокий суточный прирост инфицированных в столице с начала пандемии.

Среди новых больных – 61 медик. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале, сообщает 24 канал.

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В целом среди новых пациентов:

595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет,

422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет,

27 девочек от 1 месяца до 17 лет,

39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

В течение 12 ноября в больницы госпитализировали 92 пациента. Другие же остались дома на самоизоляции – они лечатся под контролем врачей.

За этот же период в столице умерли 13 больных. Еще 354 пациента выписали.

С начала пандемии в Киеве обнаружили 48 646 инфицированных коронавирусом. 18 333 из них уже выздоровели, но еще 938 киевлян умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Соломенском (+134), Деснянском (+127) и в Шевченковском (+126) районах.

Маски, антисептики, социальная дистанция – это элементарные, но такие необходимые сегодня правила. Не пренебрегайте ими! И, если испытываете симптомы заболевания, оставайтесь дома и звоните семейному врачу,

– добавил Кличко.

Заметим, что 13 ноября Украина сообщила об очередном рекорде – в стране обнаружили 11 787 больных коронавирусом. За этот период в больницы госпитализировали 1 587 больных, еще 172 человека умерли.