За вторник, 10 ноября, коронавирус диагностировали 965 киевлянам, 31 из которых – медицинский работник. В больницы были госпитализированы еще 92 больных. По состоянию на 11 ноября общее количество инфицированных в Киеве выросло до 46 632.

За минувшие сутки в Киеве умерли 20 пациентов с коронавирусом. Выздоровели еще 469 человек. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

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Среди новых больных:

547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

28 девочек от 1 до 17 лет,

32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

С начала пандемии в Киеве выявили 46 632 больных коронавирус. 17 473 из них уже выздоровели, но 914 инфицированных не сумели преодолеть болезнь и ушли из жизни. По состоянию на 11 ноября в городе зафиксировано 28 245 активных больных.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Голосеевском (+110), Днепровском (+109) и в Деснянском (+106) районах.

Загруженность больниц столицы

Количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации, ежедневно растет. По состоянию на утро 11 ноября в медицинских учреждениях города лечились 2038 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок.

В тяжелом состоянии находились 697 пациентов. 894 больных были на кислородной поддержке, а еще 31 человек подключена к аппаратам ИВЛ. Еще 51 пациент – на неинвазивной искусственной вентиляции легких.