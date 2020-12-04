По состоянию на 4 декабря в Киеве COVID-19 заболели 76 750 человек, из которых 1 374 инфицировались в течение прошлых суток. В Киеве все еще высокая заболеваемость коронавирусом.

К сожалению, с вчера от осложнений умерли 26 больных COVID-19. Всего за период пандемии в столице зарегистрировали 1 395 летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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Новые случаи инфицирования:

794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет;

498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

33 девочки от одного до 17 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет;

78 медиков.

Что известно о состоянии больных киевлян

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в стационарах медучреждений Киева сейчас лечится 2 131 больной коронавирусом, из них 19 – дети. 1 158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1 401 человек. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной.

Выздоровели за сутки – 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 219, Соломенском – 213 и в Голосеевском районе – 156 случаев.