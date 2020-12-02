Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1735 новых больных
По состоянию на 2 декабря в Киеве зарегистрировано 74 012 больных COVID-19. За минувшие сутки болезнь диагностировали 1 375 горожанам.
Среди новых пациентов – 69 медицинских работников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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В целом среди новых пациентов:
- 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет,
- 684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет,
- 57 девочек от 5 месяцев до 17 лет,
- 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.
В течение вторника 1 декабря в больницы столицы госпитализировали 77 пациентов. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.
К сожалению, умерли еще 16 инфицированных. Зато выздоровели еще 511 киевлян.
Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Днепровском (+277), Дарницком (+258) и Соломенском (214) районах.
Ситуация в больницах Киева
- По состоянию на 2 декабря в медучреждениях столицы лечатся 2145 больных коронавирусом, 22 из которых – дети.
- 941 пациент находится в тяжелом состоянии.
- Кислородную поддержку получают 1399 человек, а под аппаратами ИВЛ находятся 38 больных.
- Заполненность коек в коммунальных медучреждениях города составляет почти 53%.
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