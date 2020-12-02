По состоянию на 2 декабря в Киеве зарегистрировано 74 012 больных COVID-19. За минувшие сутки болезнь диагностировали 1 375 горожанам.

Среди новых пациентов – 69 медицинских работников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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В целом среди новых пациентов:

922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет,

684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет,

57 девочек от 5 месяцев до 17 лет,

72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

В течение вторника 1 декабря в больницы столицы госпитализировали 77 пациентов. Другие остались лечиться дома на самоизоляции.

К сожалению, умерли еще 16 инфицированных. Зато выздоровели еще 511 киевлян.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Днепровском (+277), Дарницком (+258) и Соломенском (214) районах.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 74 012 жителей Киева. 1 339 пациентов умерли, но 23 763 уже выздоровели.

Ситуация в больницах Киева