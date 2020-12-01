По состоянию на 1 декабря в Киеве в течение суток заболели COVID-19 наибольшее количество людей с начала пандемии. Болезнь диагностировали 1 799 жителям столицы.

В течение суток от осложнений коронавируса умер 31 больной, всего в столице зарегистрировали 1323 летальных случаев вследствие COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Новые случаи заболевания COVID-19 в Киеве

902 женщины в возрасте от 19 до 86 лет;

791 человек в возрасте от 19 до 91 года;

63 девочки от 11 месяцев до 17 лет;

43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет;

63 медики.

В столице также рекорд госпитализированных

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов с начала пандемии – 148 пациентов нуждались в помощи специалистов из-за состояния средней или тяжелой тяжести. Другие инфицированные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели от COVID-19 в Киеве за сутки 409 человек. Всего болезнь по состоянию на 1 декабря преодолели 23 252 жителей Киева.

Географическое распространение COVID-19 в Киеве

За сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 317. В Подольском – 235 и в Святошинском районе – 216 случаев.

Обратите внимание: с начала эпидемии, по состоянию на 1 декабря COVID-19 заболели 72 277 киевлян.