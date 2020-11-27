Сколько больных коронавирусом в Вооруженных силах Украины: актуальная статистика
По состоянию на утро 27 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 898 человек. За прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев передачи инфекции.
В учреждения здравоохранения госпитализировали 25 военных, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 172 человека, на изоляции – 385. Об этом сообщила пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.
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Куда госпитализировали новых инфицированных военных
- Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Запорожский военный госпиталь, 66 военный мобильный госпиталь, Белоцерковский военный госпиталь и изолятор воинской части (Одесская область) – по 2 военнослужащих.
- Изолятор воинской части (Киевская область) – 5 военнослужащих.
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Житомирский, Ровненский военный госпиталь, 65 военный мобильный госпиталь, изолятор воинской части (Николаевская область) – по 1 военнослужащему.
Их состояние здоровья удовлетворительное, в медслужбе сообщили, что военные получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 172 человека.
В каких областях проходят изоляцию военные
- Киевская область – 59 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.
- Одесская область – 27 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.
- Ровенская область – 16 военнослужащих.
- Львовская область – 13 военнослужащих и 1 работник ВС Украины
- Житомирская область – 8 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Харьковская область – 4 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.
- Волынская область – 4 военнослужащих.
- Винницкая и Николаевская области – по 3 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины.
- Запорожская область – 5 военнослужащих.
- Кировоградская и Черниговская область – по 3 военнослужащих.
- Тернопольская область – 1 военнослужащий и 2 военнослужащих.
- Хмельницкая и Ивано-Франковская области – по 2 военнослужащих.
- Херсонская, Днепропетровская и Черкасская области – по 1 военнослужащему.
- Полтавская область – 1 работник ВС Украины.
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