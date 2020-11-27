По состоянию на утро 27 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 898 человек. За прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев передачи инфекции.

В учреждения здравоохранения госпитализировали 25 военных, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 172 человека, на изоляции – 385. Об этом сообщила пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

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С начала эпидемии в Украине от коронавируса выздоровели 6 918 военных, при этом умерли от осложнений недуга – 26 инфицированных военнослужащих.

Куда госпитализировали новых инфицированных военных

Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Запорожский военный госпиталь, 66 военный мобильный госпиталь, Белоцерковский военный госпиталь и изолятор воинской части (Одесская область) – по 2 военнослужащих.

Изолятор воинской части (Киевская область) – 5 военнослужащих.

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Житомирский, Ровненский военный госпиталь, 65 военный мобильный госпиталь, изолятор воинской части (Николаевская область) – по 1 военнослужащему.

Их состояние здоровья удовлетворительное, в медслужбе сообщили, что военные получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 172 человека.

В каких областях проходят изоляцию военные

Киевская область – 59 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.

Одесская область – 27 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.

Ровенская область – 16 военнослужащих.

Львовская область – 13 военнослужащих и 1 работник ВС Украины

Житомирская область – 8 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Харьковская область – 4 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.

Волынская область – 4 военнослужащих.

Винницкая и Николаевская области – по 3 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины.

Запорожская область – 5 военнослужащих.

Кировоградская и Черниговская область – по 3 военнослужащих.

Тернопольская область – 1 военнослужащий и 2 военнослужащих.

Хмельницкая и Ивано-Франковская области – по 2 военнослужащих.

Херсонская, Днепропетровская и Черкасская области – по 1 военнослужащему.

Полтавская область – 1 работник ВС Украины.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины предупредило, что в связи с их анализом, чаще всего болезнь распространялась среди военнослужащих во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными).