По состоянию на 26 ноября в Вооруженных силах Украины от коронавируса лечатся 2 904 больных. С начала пандемии выздоровели 6 715 человек. Еще 26 военнослужащих умерли от осложнений.

За минувшие сутки, 25 ноября, в рядах ВСУ обнаружили 259 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских Вооруженных сил Украины.

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Больше всего новых больных среди военных зарегистрировали в Киевской, Львовской, Житомирской, Одесской и Винницкой областях.

На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 346 человек. У 39 военнослужащих срок изоляции истечет в ближайшие 3 суток.

218 новых пациентов лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

В течение 25 ноября в больницы госпитализировали 41 военного и работника ВС:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Южного и Восточного регионов, Полтавский военный госпиталь – по 2 военнослужащих;

Житомирский военный госпиталь – 6 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 5 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, 66 военный мобильный госпиталь и Николаевский военный госпиталь – по 3 военнослужащих;

Изолятор воинской части (Сумская область) – 8 военнослужащих;

65 военный мобильный госпиталь, Черновицкий военный госпиталь, изолятор воинской части (Киевская область) и Краснопольская ЦРБ – по 1 военнослужащему;

Шаргородская ЦРБ – 1 работник ВС Украины.

В пресс-службе сообщили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное и они получают необходимое лечение.

В командовании Медицинских сил ВСУ отмечают, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.