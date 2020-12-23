По состоянию на 23 декабря в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом болеют 2 697 военных и работников ВС. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 123 человек.

На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 427 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Актуально Коронавирус в Украине: 10 136 новых больных, но смертность и количество госпитализаций – высокая

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали среди военных с Одесской, Киевской и Львовской областей.

Из новых 123 больных в больницы госпитализировали 13 человек:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих и 3 работника ВС Украины,

Военно-медицинский клинический центр Западного региона и 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Восточного и Южного регионов, Николаевский военный госпиталь – по 1 военнослужащему.

На лечении на дому под контролем медицинской службы находятся 110 человек.

С начала пандемии коронавирус преодолели 10 491 военный и работник ВС. Но, к сожалению, 36 больных ушли из жизни.

В командовании Медицинских сил ВСУ отмечают, что чаще всего военные заражаются коронавирусом во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.