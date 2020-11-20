По состоянию на 20 ноября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет – 2650 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели от коронавирусной болезни 5939 военных, от осложнений умерли – 25.

Статистика распространения COVID-19 в рядах ВСУ

На изоляции находится 387 военных, из них в 70 человек изоляция заканчивается в ближайшие три дня. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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За минувшие сутки, по состоянию на 20 ноября в рядах ВСУ обнаружили 225 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. В госпитализации нуждались 33 военных. Их состояние здоровья удовлетворительное, им оказывают необходимое лечение.

Куда госпитализировали больных:

5 военнослужащих – в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".

По 3 военнослужащих в Военно-медицинский клинический центр Центрального и Северного регионов, 59 и 66 военные мобильные госпитали.

По 2 военнослужащих – в Военно-медицинский клинический центр Западного, Полтавский, Житомирский, Черновицкий, Деснянский военные госпитали.

По 1 военнослужащему – в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Мукачевский и Николаевский военный госпиталь.

По 1 работнику ВС Украины – в Киевскую, Станишовская и Криворожский ГКБ.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 192 военных. У них легкое течение коронавирусной болезни. В медслужбе отметили, что состояние здоровья военнослужащих, находящихся на изоляции, – удовлетворительное.

В каких регионах лечатся военные дома:

Киевская область – 84 военнослужащих и 10 работников ВС Украины.

Львовская область – 10 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.

Ровненская область – 11 военнослужащих.

Черниговская область – 10 военнослужащих.

Одесская область – 9 военнослужащих.

Житомирская область – 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Ивано-Франковская область – 7 военнослужащих.

Винницкая область – 5 военнослужащих.

Днепропетровская область – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Донецкая, Хмельницкая, Сумская и Николаевская области – по 4 военнослужащих.

Закарпатская область – 1 военнослужащий и 2 работника ВС Украины.

Харьковская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Полтавская и Кировоградская области – по 2 военнослужащих.

Тернопольская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины.

Херсонская, Запорожская и Черкасская области – по 1 военнослужащему.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины отметило, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми.