В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 2650 военных: детали об их состоянии
По состоянию на 20 ноября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет – 2650 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели от коронавирусной болезни 5939 военных, от осложнений умерли – 25.
Статистика распространения COVID-19 в рядах ВСУ
На изоляции находится 387 военных, из них в 70 человек изоляция заканчивается в ближайшие три дня. Об этом на странице в фейсбуке сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
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За минувшие сутки, по состоянию на 20 ноября в рядах ВСУ обнаружили 225 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. В госпитализации нуждались 33 военных. Их состояние здоровья удовлетворительное, им оказывают необходимое лечение.
Куда госпитализировали больных:
- 5 военнослужащих – в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".
- По 3 военнослужащих в Военно-медицинский клинический центр Центрального и Северного регионов, 59 и 66 военные мобильные госпитали.
- По 2 военнослужащих – в Военно-медицинский клинический центр Западного, Полтавский, Житомирский, Черновицкий, Деснянский военные госпитали.
- По 1 военнослужащему – в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Мукачевский и Николаевский военный госпиталь.
- По 1 работнику ВС Украины – в Киевскую, Станишовская и Криворожский ГКБ.
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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 192 военных. У них легкое течение коронавирусной болезни. В медслужбе отметили, что состояние здоровья военнослужащих, находящихся на изоляции, – удовлетворительное.
В каких регионах лечатся военные дома:
- Киевская область – 84 военнослужащих и 10 работников ВС Украины.
- Львовская область – 10 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.
- Ровненская область – 11 военнослужащих.
- Черниговская область – 10 военнослужащих.
- Одесская область – 9 военнослужащих.
- Житомирская область – 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Ивано-Франковская область – 7 военнослужащих.
- Винницкая область – 5 военнослужащих.
- Днепропетровская область – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Донецкая, Хмельницкая, Сумская и Николаевская области – по 4 военнослужащих.
- Закарпатская область – 1 военнослужащий и 2 работника ВС Украины.
- Харьковская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Полтавская и Кировоградская области – по 2 военнослужащих.
- Тернопольская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины.
- Херсонская, Запорожская и Черкасская области – по 1 военнослужащему.
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